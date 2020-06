Comment bien se protéger de la foudre en cas d’orage ?

publié le 26/06/2020 à 16:02

Alors que 13 départements ont été placés en vigilance orange ce vendredi 26 juin pour des orages qui promettent d’être violents comme le rapporte Météo France qui évoque "une activité électrique intense, des chutes de grêle" et "des rafales de vent pouvant atteindre 90-100 km/h, localement 110-120 km/h" accompagnant le phénomène habituel, il est toujours bon de rappeler quelques conseils pour éviter d’être touché par ces explosions de colère météorologiques.

Même si l’été invite aux activités en extérieur, si vous voyez que l’orage menace, soyez prudent et ne sortez pas pour vous promener ou aller à la plage. Si jamais vous vous trouvez dans l’eau au moment d’un orage, veillez à en sortir le plus vite possible car si la foudre tombe dans l’eau, celle-ci qui est un conducteur risquera de vous électrocuter. Cherchez ensuite un abri, de préférence en dur pour attendre la fin de l’orage. Si aucun bâtiment n’est près de vous, la voiture, portes et vitres fermées représente une bonne alternative.

Se tenir loin des objets en métal

Si vous êtes réfugié dans un bâtiment, évitez de toucher les robinets ou les appareils électroménagers puisque le métal est lui aussi conducteur d’électricité. Il ne faut pas hésiter à débrancher les câbles des ordinateurs fixes, du téléphone fixe, de tous les appareils pouvant l’être afin d’éviter une surtension qui grillerait les câbles et les rendrait inutilisables.

Bien se comporter en extérieur

Si l’orage vous a surpris alors que vous étiez en extérieur et qu’aucun abri n’est en vue, ne vous précipitez surtout pas sous un arbre et ne vous abritez pas non plus sous un parapluie. Ces deux objets attirent la foudre et il est bien plus dangereux de les utiliser comme abris que de rester directement sous l’orage.

Si vous êtes à plusieurs, il ne faut pas se tenir en groupe serré mais laisser au moins 3 mètres de distance entre chaque individu pour éviter le risque d’éclair latéral. La meilleure position face à un orage est couché au sol sur une pièce isolante comme un manteau ou un autre vêtement. La position debout les jambes écartées est à proscrire absolument. De même, n’essayez pas d’appeler à l’aide en passant un coup de téléphone avec votre portable, celui-ci risquant d’attirer la foudre.

Météo-France prévoit une atténuation des orages par le sud dès la nuit du vendredi 26 juin. Une bonne nouvelle qui vous laisse assez de temps pour réviser tous les conseils ci-dessus avant le prochain épisode orageux, phénomène fréquent en été.