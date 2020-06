Marseille : 3.000 foyers d'électricité après un incendie sur l'A50

publié le 20/06/2020 à 18:48

Un incendie a été déclaré aux abords de l'A50 ce samedi 20 juin. L'incident est à l'origine d'une coupure d’électricité pour 3.000 foyers à Marseille, a rapporté la société Enedis au quotidien La Provence.

Les habitants les plus touchés par cette coupure sont situés dans les Ve et Xe arrondissements de Marseille, avec un peu plus de 2.000 appartements et maisons affectés, précise le quotidien régional.

L'incendie, qui s'est produit à l'entrée de l'autoroute au niveau de la cité phocéenne, a provoqué de nombreux bouchons. Les circonstances de l'incident ne sont pas encore connues, mais selon La Provence, aucun blessé n'est à déplorer.

En ce qui concerne les foyers privés d'électricité, des techniciens de la société Enedis sont sur place pour analyser l'étendue des dégâts et tenter de rétablir le courant. La société n'a pas encore communiqué quand la situation reviendra à la normale précise le quotidien.