Jardinage : les conseils pour réussir à entretenir son potager

Virtuoses des tomates, rois des pommes de terres, éleveurs de poules ou champions du barbecue... Il y en aura pour tous les goûts chaque samedi et dimanche de cet été 2022.

Les reporters de RTL partent à la rencontre des "fous du jardin", des amateurs très éclairés qui excellent dans leur spécialité : arboriculture, légumes, barbecue, permaculture, compostage, élevage de poules, il y en a pour tous les goûts.

Aujourd'hui nous nous arrêtons chez Marianne Muller à Domgermain en Meurthe-et-Moselle ; elle cultive depuis 40 ans un potager somptueux qu'elle améliore au fil des ans. Et malgré toute son expérience elle sait rassurer les novices : le jardin est une affaire d'essais, de tâtonnements, d'échecs et de réussites, pour trouver au fur et à mesure le bon emplacement de tel légume, l'ombrage adapté pour tel fruit.

Entre les fraises, les différentes espèces de groseillers et de framboisiers, les plantes aromatiques et les légumes, difficile de dénombrer le nombre de variétés de végétaux plantés, d'autant que la liste évolue en fonction des réussites ou des échecs des années précédentes et du climat. Le potager complet est affaire de patience et de plaisir, et peut aussi revêtir un aspect économique, en évitant sur une saison des achats conséquents de légumes en commerce.

Enfin Marianne Muller étonne par un principe de base de son jardin : avant de planter les légumes, elle choisit les fleurs qu'elle va y mélanger, non seulement le potager en sera plus joli mais les fleurs vont attiser la convoitise d'une foule de butineurs qui viendront accélérer la pollinisation de toutes les plantes présentes au jardin, y compris les légumes.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info