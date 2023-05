Jardinage : comment protéger les tomates des maladies ?

Rassurez-vous, nous pouvons tout de même agir de façon préventive pour éviter que certaines maladies ne s’installent au potager et envahissent nos magnifiques tomates ! La première astuce consiste à bien espacer vos plants au moment de la plantation pour que l’air circule afin d’éviter que l’humidité ne stagne sur le feuillage de vos cultures. Je conseille aussi de planter vos tomates à un endroit où elles recevront le soleil du matin sur leur feuillage afin de réchauffer rapidement les plants après une nuit plus fraîche et plus humide.

Bien entendu, comme la plupart des maladies se développent à cause de l’humidité, on évitera d’arroser le feuillage quand on arrose un plant de tomates. On arrose directement au pied, sous les feuilles tous 3-4 jours. On évite d’arroser tous les jours surtout si on a une bonne couche de paillage au pied.

On évite de planter des cultures qui ont le même ennemi à côté de la tomate. On évite donc de planter des pommes de terre, des aubergines ou encore des poivrons juste à côté de nos tomates. Car si le Mildiou s’installe sur vos pommes de terre, il se développera plus rapidement vers vos plants de tomates. Et on évite aussi de cultiver les tomates sur la même parcelle tous les ans !

L’humidité ambiante est plus importante au pied de votre plant, c’est pour cette raison que vous entendrez beaucoup de jardiniers couper les gourmands sur les 60, voire 80 premiers centimètres. Certaines personnes retirent même les feuilles directement qui sont trop proches du sol.

Si vous observez des taches sur le feuillage, il faut agir rapidement ! Pour cela, retirez les feuilles contaminées et mettez les directement au compost pour éviter que le champignon ne se développe et contamine l’ensemble de votre plant. Entre chaque taille, pensez à bien désinfecter votre sécateur avec de l’alcool à 90°C ! Réalisez cette taille, le retrait des feuilles malades en fin de matinée, voire en début d’après-midi, à un moment chaud de la journée afin que les plaies cicatrisent avant la tombée de la nuit ou avant une forte pluie.

Si malgré tout, vous rentrez de vacances et vous observez quelques taches sur la tige principale de votre plant de tomate, vous pouvez essayer la solution du bicarbonate de soude que vous diluez dans de l’eau. Vous pulvérisez ensuite cette solution sur les taches directement et uniquement sur les taches. Cette solution freine le développement de la maladie mais n’empêche pas la maladie de s’inviter dans votre jardin. La recette : 1 cuillère à café de bicarbonate de soude dans 1 L d’eau.

