Intempéries : pourquoi une telle répétition de tempêtes et d’inondations ?

publié le 23/12/2019 à 11:00

Alors que la tempête Fabien a balayé le Sud-ouest et la Corse, précédée par la tempête Elsa qui a, elle aussi, provoqué de forts épisodes venteux et pluvieux, la question est sur toutes les lèvres : pourquoi ces perturbations se répètent-elles et, surtout, sont-elles la conséquence directe du réchauffement climatique ?

D'après le climatologue Robert Vautard, directeur de recherches au Laboratoire des Sciences du climat et de l'environnement (LSCE) et coordinateur au GIEC, "les tempêtes volent en escadrille". Une situation classique lorsque des vents très forts restent en altitude. Dans ce cas, les perturbations peuvent durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines et provoquer des "séquences de tempêtes", comme en 2018 et en 2014. Ainsi, d'autres intempéries sont à craindre dans les prochaines semaines d'après le spécialiste.

"Il n'y a pas de tendances à l'augmentation des tempêtes depuis un siècle environ, ce serait plutôt le contraire : il y a plutôt une tendance à la diminution des vents les plus forts mais ce cycle ne s'explique pas par le changement climatique", détaille-t-il. En revanche, "l'augmentation des pluies intenses est une conséquence directe des changements climatiques", conclut Robert Vautard.

Enfin, grâce à l'augmentation des températures, la tendance aux tempêtes est moins fréquente sur l'arc méditerranéen "puisque les changements climatiques remontent les zones désertiques vers le nord, vers la Méditerranée". En d'autres termes, "les tempêtes extra tropicales devront être de moins en moins fréquentes sur la Méditerranée mais les tempêtes restent très fortes, et les pluies qui les accompagnent iront en s'intensifiant", prévient le climatologue.