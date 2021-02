Neige et verglas : à quoi correspondent les "températures ressenties" ?

publié le 10/02/2021 à 06:42

Winter is coming, ou plutôt il est déjà arrivé. Cette semaine, la France fait face à une grande vague de froid tout droit venue de Scandinavie. Ainsi, d'importantes chutes de neige, du verglas et des températures négatives envahissent la moitié nord du pays. Mercredi 10 février, le thermomètre affichera -5° à Paris, -6° à Lille ou encore -7° à Arras. Pourtant, en mettant votre nez dehors, vous pourriez avoir l'impression qu'il fait encore plus froid que prévu : il s'agit des températures ressenties.

Pour les calculer, plusieurs facteurs sont pris en compte. "La sensation de froid est plus vive en présence de vent que par temps calme", indique Météo France sur son site internet. Dans la capitale des Flandres, par exemple, on passe ainsi d'une température de -6° à une température ressentie, ou indice de refroidissement éolien, de -18°. Pour obtenir ces résultats, les météorologues établissent un calcul "à l'aide d'une relation mathématique empirique, qui tient compte de la température de l'air et la vitesse du vent".

"Ainsi, à température donnée, la sensation de froid est plus vive en présence de vent que par temps calme, à cause du refroidissement éolien", poursuit Météo France. En effet, une mince couche d'air réchauffée par l'organisme et humidifiée par évaporation de l'eau présente à sa surface se forme au contact de la peau en l'absence de vent. Quand celui-ci se lève, cette pellicule isolante est mise à rude épreuve : la peau se trouve alors en contact d'un air plus froid et plus sec et l'organisme se refroidit, d'où l'impression de températures encore plus basses qu'annoncées.