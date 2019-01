EN DIRECT - Suivez le premier épisode neigeux de la saison en France

publié le 22/01/2019 à 06:57

Le centre et le nord de la France vont-ils se recouvrir d'un manteau blanc ce mardi 22 janvier ? Les premières chutes de neige de la saison sont en tout cas attendues sur une grande partie du pays dès ce matin. Les premiers flocons tombent déjà en Normandie et en Mayenne.



Météo France a placé 24 départements en vigilance orange à la neige et au verglas. Cette vigilance s'étend de l'Indre au Pas-de-Calais et au Nord en passant par le Loiret, l’Île-de-France ou encore l'Oise.

Dans le Nord justement, on se prépare aux premiers flocons. Si les rues étaient encore noires dans la métropole lilloise aux aurores, les autorités ont déjà pris des mesures de précaution. Les transports scolaires sont notamment suspendus dans le Pas-de-Calais, l'Aisne, dans le secteur de Valenciennes, à Cambrai et dans l'Avesnois.

Le préfet du Nord a également pris un arrêté pour limiter la vitesse sur l'autoroute à 110 km/h. Les poids lourds peuvent quant à eux circuler, mais plus lentement. Ils sont également interdits de dépassement.



En Île-de-France, le préfet de police a également pris plusieurs mesures de restriction. Il est notamment interdit de circuler sur la N118 pour les véhicules de plus de 3T5 et véhicules de transport de matières dangereuses.



Un seul objectif pour les agents des voirie qui sont d'astreinte ce mardi à travers tout le pays : éviter la pagaille en salant et dégageant les axes.

Suivez en direct l'évolution de la journée

07h06 - Notre correspondant en Normandie, Frédéric Veille, partage une photo des rues de Rouen sous la neige, où il est attendu entre 1 à 5 centimètres.

07h02 - Ce mardi matin, 24 départements sont en vigilance orange neige-verglas du Nord au Centre de la France.







07h00 - Bonjour à tous et bienvenue sur RTL.fr. Le pays se prépare à connaître son premier épisode neigeux de la saison. Une perturbation que vous pourrez suivre avec nous tout au long de la journée.