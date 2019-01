publié le 23/01/2019 à 01:44

Le plan "grand froid" était activé dans 22 départements mardi soir, des Hauts-de-France au Var, alors qu'un épisode neigeux de deux jours se déplaçait vers l'est du pays. 22 départements ont ouvert un total de 800 nouvelles places pour l'hébergement des sans-abri et renforcé la veille sociale et les maraudes, a annoncé le ministère de la Cohésion des territoires.



Les chutes de neige ont commencé mardi au petit matin sur la Normandie avant de toucher brièvement la région parisienne et les Hauts-de-France, entraînant des cumuls généralement de 2 à 5 cm. Les chutes de neige se sont décalées vers l'est, vers la Bourgogne et la Champagne, avec 6 cm relevés par exemple à Liart (Ardennes), selon Météo-France, et des transports bloqués à Nevers.

Vingt-cinq départements du nord et du centre, dont Paris, étaient mardi soir en vigilance orange neige. Ce premier épisode de quelques heures devrait être suivi par de nouvelles chutes de neige dans la soirée et dans la nuit de mardi à mercredi sur les mêmes régions, où des cumuls de 3 à 5 cm sont attendus.

Les prévisions pour mercredi

Mercredi, ce sont les régions plus à l'est, des Ardennes à la Bourgogne, qui devraient être touchées, avec des cumuls de 5 à 10 cm, voire jusqu'à 15 cm localement sur les hauteurs, selon Météo-France. Quelques centimètres de neige pouvant désorganiser les transports, les autorités ont lancé des appels à la prudence et pris des dispositions.



Les Hauts-de-France, l'Yonne, la Côte-d'Or et la Seine-et-Marne ont suspendu la circulation des transports scolaires pour mercredi, tout comme certains secteurs montagneux des Pyrénées-Orientales où de fortes chutes de neige sont prévues. La ministre des Transports Élisabeth Borne a salué les services de l'État, "très mobilisés cette nuit pour faire du salage préventif et ce matin pour déneiger".