C'est le premier épisode neigeux de cet hiver. 24 départements du centre et du nord du pays ont été placés en vigilance orange à la neige et au verglas ce mardi 22 janvier par Météo France. On attend 1 à 5 cm de neige selon les régions.



Dans le département du Nord, on se prépare à accueillir les premiers flocons. Pour l'instant dans la métropole lilloise les rues sont encore noires ce mardi matin, mais les autorités ont déjà pris des mesures de précaution. Les transports scolaires sont notamment suspendus dans le Pas-de-Calais, l'Aisne, dans le secteur de Valenciennes, à Cambrai et dans l'Avesnois.

Le préfet du Nord a également pris un arrêté pour limiter la vitesse sur l'autoroute à 110 km/h. Les poids lourds peuvent quant à eux circuler, mais plus lentement. Ils sont également interdits de dépassement.

Les agents des voiries sont tous mobilisés pour saler et dégager les axes avec un objectif : éviter la pagaille. D'autant plus que ces quelques centimètres de neige devraient tenir au sol, en raison des températures négatives attendues.

Parcoursup - Les élèves de terminale sont sur les starting-block. À partir de 10h ce mardi matin, ils pourront créer leur dossier sur la plateforme Parcoursup et commencer à formuler leurs voeux pour l'année prochaine.



Économie - Le forum de Davos, grand rendez-vous mondial de l'économie s'ouvre ce mardi en Suisse mais ce n'est pas vraiment l'euphorie. Beaucoup de têtes d'affiche ont décommandé au dernier moment.



Gastronomie - Des femmes et des jeunes talents promus, des chefs historiques rétrogradés : le Michelin 2019 nous a réservé quelques surprises.