publié le 22/01/2019 à 17:38

Les ennuis débutent souvent lorsque l’on découvre sa voiture ensevelie sous les flocons, ou son pare-brise recouvert de verglas. Pour ne pas avoir à gratter ses vitres pendant une demi-heure avant de prendre la route, nettoyez-les avec de l’alcool à 90 degrés la veille au soir. Il est en revanche déconseillé de miser sur l’eau chaude pour dégeler une surface vitrée, le choc thermique risque de briser la vitre.



Parmi les pannes les plus courantes lorsque les températures chutent, beaucoup concernent des voitures roulant au diesel. Pour éviter que le gazole ne gèle, ou ne s'épaississe dans réservoir à l’approche des -10°C, à cause de la condensation, vous pouvez recouvrir votre moteur d’une couverture.

Il existe également des carburants spéciaux, capables de résister à des températures extrêmes, au-delà des -20°C. Des additifs antigel à verser directement dans le réservoir, peuvent constituer une alternative moins onéreuse. Enfin, en cas de démarrage à froid, veillez à réchauffer votre moteur en le faisant tourner quelques minutes pour ne pas risquer la panne.

Pneus neige ou pneus d'hiver ?

Qu'en est-il des pneus d'hiver ? Contrairement aux pneus neige, ceux d'hiver ne sont pas exclusivement réservés à la présence de neige. La saison hivernale débutant lorsque la température passe sous la barre des 7°C, utiliser des pneus adaptés même en dehors des épisodes neigeux peut être une garantie de rouler de manière plus sûre.



Les pneus d'hiver sont soumis à une homologation rigoureuse, et présentent une adhérence à la route et une résistance supérieures à celles des pneus d'été. Pour les pneus neige, rendus obligatoires à partir de 2019 dans les zones montagneuses, il est important de les choisir plus étroits, afin qu'ils soient plus efficaces. Adapter la structure de son véhicule avec l'aide d'un professionnel est également possible dans certains cas.



Notez que si peu d'automobilistes pensent à s'équiper, en raison du coût et du manque de praticité pour le stockage, posséder des pneus d'hiver ou neige de rechange peut être un atout indispensable en cas d'épisode neigeux.