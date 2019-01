publié le 23/01/2019 à 14:42

Depuis quelques jours, vous avez certainement ressorti écharpes, gants et bonnets pour faire face aux températures qui ont chuté. Vous sortez bien emmitouflés, et chez vous, le chauffage et les couvertures sont vos meilleurs alliés.



Inutile d'espérer un redoux dans les prochains jours puisque les températures basses, voire négatives, devraient persister sur la majeure partie du pays jusqu'à la semaine prochaine.

Et avec l'arrivée de la neige, il est primordial de bien se protéger du froid. Une fois toutes les précautions prises pour éviter de tomber malade, il ne faut pas oublier que le froid a également des effets bénéfiques pour le corps, et aussi pour le moral. Mais il est important de savoir bien y faire face. Découvrez quels bienfaits inattendus que le froid peut avoir sur vous au quotidien.

1. Il brûle les calories

Inutile de penser que le froid va vous faire maigrir, mais il a tout de même un impact. En effet, face au froid, la graisse du corps puise dans ses ressources et va brûler plus de calories, et plus rapidement, que face à des températures élevées.



L'hiver est donc une bonne période pour l'activité physique, même de courte durée. À condition toutefois de s'habiller chaudement si l'on compte aller courir dehors par exemple.

2. Il améliore la circulation sanguine

Le froid provoque ce que l'on appelle une vasoconstriction, une diminution du diamètre des vaisseaux sanguins, avant une vasodilatation, une dilatation des vaisseaux sanguins "Résultats: la microcirculation est stimulée, les cellules sont correctement nourries et drainées, ce qui permet aux organes d’être bien alimentés", explique à Psychologies le docteur Philippe Blanchemaison, angiologue et phlébologue. Cela va notamment prévenir l'apparition de varices.

3. Il peut soigner la douleur

Foulure, entorse... Le premier réflexe à avoir reste souvent de poser de la glace (ou un sac de petits poids congelés) sur la zone concernée pour réduire l'inflammation, atténuer la douleur et diminuer l'afflux sanguin dans les articulations enflammées.



Depuis plusieurs années d'ailleurs, les staffs des grands sportifs misent sur notamment sur la cryothérapie pour préserver leur état physique.

4. Il permet de mieux dormir

Si s'endormir au beau milieu de l'été, où les températures sont élevées, peut être un calvaire, l'été est en revanche un allié de poids. En effet, les spécialistes recommandent une température comprise entre 15 et 20 degrés pour un sommeil réparateur. On n'hésite donc pas à baisser légèrement le thermostat dans la chambre.



5. Il joue positivement sur le moral

Contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, le froid est bon pour le moral grâce à une multitude de mécanisme dans l'organisme. Ainsi, les basses températures permettraient même de réduire la mauvaise humeur, la déprime ou encore la tension.