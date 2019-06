publié le 26/06/2019 à 06:30

La canicule gagne du terrain. Un total de 78 départements sont placés en vigilance "orange" depuis mercredi 26 juin. Parmi eux l'ensemble des départements des régions Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne Rhône-Alpes, Limousin, Île-de-France et Centre Val de Loire.

Face à l'épisode de pollution à l'ozone,la circulation différenciée sera mise en place pour la première fois jeudi 27 juin à Marseille dans le cadre de l'épisode de pollution à l'ozone qui touche le département des Bouches-du-Rhône.



Face à cette vague de chaleur qui devrait connaître son pic jeudi et vendredi, quelques communes ont annoncé la fermeture de leurs écoles, mais la plupart préfèrent demander aux parents de garder les enfants "s'ils le peuvent", tout en assurant l'accueil des élèves.

Le pire est encore à venir, selon Météo France qui prévoit des températures de 38 à 41 degrés jeudi sur les régions au sud de la Loire et de 42 à 44 degrés vendredi en basse vallée du Rhône.

Ce qu'il faut retenir de la journée de canicule

14h20 : Voici la carte mise à jour des prévisions de températures de Météo France :

13h05 - Invitée de RTL Midi, l'ancienne ministre de l'Écologie Delphine Batho a estimé que la circulation différenciée mise en place était "une question de vie ou de mort", tout en pointant du doigt le manque de préparation des pouvoirs publics sur la question.

> Circulation différenciée : "une question de vie ou de mort" dit Delphine Batho sur RTL Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Durée : 05:14 | Date : 26/06/2019

12h11 - Le gouvernement en fait-il trop autour de la canicule ? C'est en tout cas l'avis du porte-parole du Rassemblement national Sébastien Chenu, qui a accusé le gouvernement "brasser beaucoup d'air", lui reprochant de "transformer un événement climatique en événement politique".



11h50 - Au coeur de cet épisode caniculaire, les Ehpad font leur possible pour préserver la santé de leurs pensionnaires. Mais un drame a été évité de justesse lundi 24 juin dans une maison de retraite de Maubeuge (Hauts-de-France), où un ventilateur a pris feu. Six personnes ont été hospitalisées après avoir respiré des fumées toxiques et se trouvent toujours en observation.



11h09 - Pour encourager les Franciliens à délaisser leur voiture et à prendre les transports en commun en raison de la canicule et du pic de pollution, un forfait spécifique est disponible sur le réseau de transports collectifs, au prix de 3,80 euros la journée.



09h47 - Interrogée chez nos confrères d'Europe 1, la ministre des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn a affirmé qu'il "ne peut jamais y avoir zéro mort à l'issue d'une canicule, notamment chez des personnes très âgées et très fragiles".



09h04 - Mise en place à partir de ce mercredi à Paris et à Lyon, la circulation différenciée n'était pas vraiment respectée aux abords de la capitale tôt ce matin. Les automobilistes très matinaux profitaient de la fraîcheur mais surtout du fait qu’il n'y ait pas encore beaucoup de contrôles de la part de la préfecture de police.



08h36 - Pour ce mercredi, Météo-France prévoit 40°C voire plus dans le Limousin, le Périgord, les vallées du Massif Central, alpines et du Rhône, jusqu'aux portes de la Provence. D'autres records de chaleur sont attendus localement. Au sud et au long de la Loire, les températures oscilleront 35 et 38°C.

06h30 - 65 départements sont toujours placés en vigilance orange par Météo France ce mercredi.



06h28 - Bonjour et bienvenue dans ce live consacré à cette nouvelle journée de canicule.