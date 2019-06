publié le 26/06/2019 à 11:25

Au cœur de l'épisode caniculaire, nombreux sont les Ehpad à être sur le qui-vive concernant la santé de leurs pensionnaires et les bonnes intentions peuvent aller jusqu'à leur être nuisibles. C'est le cas dans une maison de retraite de Maubeuge, dans les Hauts-de-France où, ce lundi 24 juin, un ventilateur s'est embrasé au sein même de l'établissement, rapporte France 3, qui précise que six personnes ont été hospitalisées dans le but d'être examinées.

L'incident s'est déroulé aux alentours de 21 heures dans l'une des chambres du troisième étage de l'établissement après que le ventilateur a trop tourné durant la journée, provoquant un problème technique. L'incendie a rapidement été contrôlé puis éteint par des employés de l’établissement.

Apporté par la famille du résident de la chambre en question, pour l'aider à faire face à la montée des températures, l’engin a cependant eu le temps de dégager des fumées toxiques. France 3 précise que l'une des six personnes hospitalisées se trouvait toujours en observation ce mardi 25 juin.