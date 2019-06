publié le 26/06/2019 à 16:04

Le temps est de plus en plus chaud. L'épisode caniculaire, exceptionnel pour une fin juin, se poursuit et la hausse des températures gagne les régions plus à l'ouest. Quelque 78 départements sont désormais placés depuis mercredi 26 juin en vigilance orange par Météo France pour la canicule. 13 départements rejoignent ainsi les 65 déjà en alerte depuis mardi.

Il s'agit de l'Ariège (09), Aude (11), Bouches-du-Rhône (13), Charente-Maritime (17), Corse-du-Sud (2A), Haute-Corse (2B), Gard (30), Gers (32), Hérault (34), Ille-et-Vilaine (35), Loire-Atlantique (44), Var (83) et Vendée (85).

Le suivi est maintenu pour : l'Ain (01), Allier (03), Alpes-de-Haute-Provence (04), Hautes-Alpes (05), Alpes-Maritimes (06), Ardèche (07), Ardennes (08), Aube (10), Aveyron (12), Cantal (15), Charente (16), Cher (18), Corrèze (19), Côte-d'Or (21), Creuse (23), Dordogne (24), Doubs (25), Drôme (26), Eure-et-Loir (28), Haute-Garonne (31), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Isère (38), Jura (39), Loir-et-Cher (41), Loire (42), Haute-Loire (43), Loiret (45), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Lozère (48), Maine-et-Loire (49), Marne (51), Haute-Marne (52), Mayenne (53), Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Nièvre (58), Puy-de-Dôme (63), Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68), Rhône (69), Haute-Saône (70), Saône-et-Loire (71), Sarthe (72), Savoie (73), Haute-Savoie (74), Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Deux-Sèvres (79), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82), Vaucluse (84). Vienne (86), Haute-Vienne (87), Vosges (88), Yonne (89), Territoire-de-Belfort (90), Essonne (91) et Val-d'Oise (95).

Météo France place 13 départements de plus en vigilance orange, 78 au total Crédit : Météo France

Cet "épisode caniculaire d'intensité exceptionnelle" peut avoir des conséquences graves sur les organismes fragiles notamment, comme les personnes âgées et les plus jeunes enfants. Il est nécessaire d'adopter de quelques gestes simples pour atténuer l'inconfort de ces températures. Voici nos conseils.