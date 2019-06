publié le 26/06/2019 à 06:48

C'est la première fois que la circulation différenciée est mise en place à cette échelle dans la région parisienne. En raison de la canicule et de la pollution, plus de la moitié des véhicules ont interdiction de circuler à l'intérieur d'un périmètre délimité par l'autoroute A86. Une restriction qui concerne tous ceux dont les vignettes Crit'Air portent les numéros 3 ou plus.

Dans certains départements, la proportion d'automobilistes concernés est encore supérieure car il y a plus de voitures anciennes, donc polluantes... C'est notamment le cas en Seine-Saint-Denis, où 2 véhicules sur 3 sont interdits de circulation. Et du côté de la Porte de la Chapelle (XVIIIe arrondissement), l'interdiction n'était pas vraiment respectée aux premières heures de la mise en place de cette circulation différenciée.

Depuis 5h30 du matin ce mercredi 26 juin, on voit régulièrement ces voitures avec les vignettes 3, 4, 5 qui quittent le périphérique ou l'autoroute pour rentrer dans Paris depuis le 93. Les automobilistes très matinaux profitaient de la fraîcheur mais surtout du fait qu’il n'y ait pas encore beaucoup de contrôles de la part de la préfecture de police. Des contrôles qui vont s'intensifier à partir de 8 heures aux portes de la capitale.

Pour tout conducteur qui s'aventure dans le périmètre interdit avec une véhicule essence immatriculé avant fin 2005 ou un diesel immatriculé avant fin 2010, la contravention sera de 68 euros pour un véhicule léger (voiture) et 135 euros pour un camion. Une solution s'impose : les transports en commun, où un forfait anti-pollution est proposé à 3,80 euros la journée.

À écouter également dans ce journal

Canicule - Les deux tiers du territoire sont désormais en vigilance orange. Ce mercredi, il fera par exemple 41 degrés à Limoges et 40 à Clermont-Ferrand. À Lyon où il fera 36 degrés, une entreprise tourne à plein régime : elle produit des glaçons et de la glace pilée.

Justice - Le feuilleton de l'héritage de Johnny continue. Cette fois, c'est la justice californienne qui est appelée à se prononcer, à la demande de Laeticia.



Société - C'est le début des soldes. Ils vont durer 6 semaines. Dès l'hiver prochain, la période sera raccourcie à 4 semaines. Il faut dire que les soldes n'attirent plus autant qu'auparavant, avec la multiplication des réductions et ventes privées sur Internet.