Ouragans : plus de prénoms disponibles pour les nommer

publié le 16/09/2020 à 14:43

Paulette, René, Sally, Teddy, Vicky... Voici les noms des cinq derniers cyclones qui se sont élevés cette semaine au dessus du bassin atlantique. Ces noms ne sont pas choisis au hasard, ils proviennent de listes établies par le Centre des ouragans des États-Unis et par l'Organisation météorologique mondiale (OMM). Double problème : Vicky était le dernier nom, non utilisé, sur les listes, et un nouveau cyclone serait en train de se former près du Cap-Vert.

Cette année il y a eu un grand nombre de tempêtes tropicales dans l'Atlantique. Et en conséquence, pour la deuxième fois de l'histoire, comme le rapporte Sud-Ouest, l'OMM est à court de prénoms. En outre, les six listes, comprenant chacune 21 prénoms ont toute été épuisées. Conséquence, l'agence va devoir se reporter sur l'alphabet grec.

Car, en effet, si les noms des tempêtes amusent parfois, ils ne sont pas choisis au hasard et répondent, au contraire, à des critères très précis. C'est d'ailleurs l'ONU qui est en charge d'arbitrer ces règles. Par exemple, les prénoms choisis doivent être facilement reconnaissables et il y doit avoir un équilibre parfait entre prénoms français, anglais, espagnols et néerlandais. Pourquoi ? À cause de la couverture géographique des tempêtes.

Autre règle, si un cyclone est trop dévastateur et, ou trop meurtrier, son nom est automatiquement supprimé des listes. Ainsi, le nom de Katrina, par exemple, ne figure plus dans aucune liste.