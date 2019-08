Comment calculer son empreinte carbone tout au long de l'année ?

publié le 28/08/2019 à 11:16

Greta Thunberg, avec son voyage en voilier pour rejoindre New York, a souligné les conséquences environnementales de nos déplacements. Prendre l'avion pour se rendre à New-York ou à Pékin équivaut à la moitié de vos émissions totales en un an : votre chauffage, vos déplacements, vos repas, etc. Et un Français produit l'équivalent de 12 tonnes par personne de CO2 en moyenne selon le gouvernement.

Il est possible d'évaluer son bilan carbone, pour l'année ou pour une activité particulière, comme un déplacement en transport, son chauffage ou son alimentation. C'est un service que proposent par exemple le site de la Fondation Good Planet, de Yann Arthus Bertrand, l'institution Climati mundi, ou encore CO2logic.

Il faut alors renseigner le nombre de kilomètres effectués avec différents moyens de transport, votre mode de chauffage ou encore la composition de vos repas. Des sources assez évidentes de CO2. Mais certains simulateurs prennent en compte des critères moins évidents. Par exemple, l'eau que l'on consomme ne produit pas en soi de gaz à effet de serre, mais son traitement avant et après le robinet est très énergivore.



Et une fois l'empreinte carbone calculée, il existe des mécanismes de compensation, comme la plantation d'arbres ou l'aide à des projets bénéfiques pour l'environnement.