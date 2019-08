publié le 27/08/2019 à 07:33

Sachez qu'il existe un véritable lien entre les incendies qui ravagent actuellement l'Amazonie et le poulet ou le steak que vous mangez. Car si les Brésiliens mettent le feu au poumon de la Terre c'est pour une seule raison : libérer des terres pour faire pousser entre autre du soja. Ce soja est vendu aux éleveurs de volailles, de porcs et de vaches afin qu'ils nourrissent leurs animaux. Pour faire un kilo de poulet, il faut 700 grammes de soja.

Alors comment être sûr, quand on fait ses courses, que la viande ou le produit laitier qu'on achète ne vient pas d'un animal qui a ingéré du soja amazonien ?

Premièrement, il convient d'acheter du bio. Dans le cahier des charges du bio, il est demandé à l'éleveur de produire lui-même l'essentiel de ses protéines animales. Cette exigence a un coût pour tout le monde mais au moins vous ne contribuez pas à mettre le feu à l'Amazonie. Ensuite, vous avez les filières garanties sans OGM (organismes génétiquement modifiés) comme le colza ou la luzerne. En ce qui concerne le bœuf, il faut se concentrer sur les races. Privilégiez la viande charolaise, limousine Aubrac, car ces vaches là mangent surtout de l'herbe.

Pour résumer, avec du bio, du sans OGM ou des bovins de races à viande, vous aurez une qualité supérieure et même si vous vous payerez un peu plus cher votre empreinte carbone et votre impact sur la forêt seront beaucoup plus faibles.