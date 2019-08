publié le 28/08/2019 à 08:16

Après 15 jours de traversée de l'Atlantique, Greta Thunberg devrait arriver ce mercredi 28 août au soir en bateau à New-York aux États-Unis. La jeune suédoise, égérie du climat avait refusé de prendre l'avion pour son voyage. Grâce à son action, un mouvement est-il en train de se développer sur la planète : "la honte de l'avion" ?

Malgré toutes les critiques qu'elle a essuyé sur son voilier, Greta Thunberg a réussi à faire passer le message "voyage en avion = pollution". En Suède, "la honte de l'avion" a fait baisser le trafic intérieur de 8%. Visiblement, il y a de l'écho en Grande-Bretagne et aux États-Unis. En revanche, en France, ça reste confidentiel. C'est le gouvernement lui-même qui a montré du doigt l'avion en annonçant une taxe sur les billets à partir de janvier prochain.

L'avion pollue. En une heure d'avion, vous émettez 500 fois plus de CO2 que si vous aviez pris le train. Deux voyages pour New-York ou Pékin par an polluent autant que tout ce que vous faites pendant l'année pour vous chauffer, vous déplacer, manger etc.

Le mouvement incarné par Greta Thunberg, qui incite a moins prendre l'avion, inquiète un peu les compagnies conscientes de l'impact environnemental de ce moyen de transport. Elles promettent donc de diviser par deux la pollution par passager en 2050 avec des avions plus économes. Par exemple, Air France va recevoir 20 Airbus qui consommeront 20% de kérosène en moins. Certaines proposent à leurs clients de planter des arbres pour compenser le carbone qu'ils émettent.

Évaluer votre bilan carbone en cliquant ici.