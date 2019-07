publié le 30/07/2019 à 09:01

Vous faites des efforts toute l'année pour limiter votre empreinte carbone. Mais à l'approche de l'été, vous culpabilisez. Pour gagner votre lieu de vacances, vous allez passer plusieurs heures dans l'avion ou dans la voiture. Et vous vous dites que vous allez plomber votre empreinte carbone, c'est-à-dire l'équivalent en carbone émis de vos comportements.

Soyons honnête, comme pour tout déchet, le mieux est de réduire son empreinte carbone plutôt que de devoir la compenser. Il faut donc privilégier le train, ou à défaut la voiture (à condition qu'elle soit remplie) avant de prendre l'avion. Pourquoi ne pas tenter le covoiturage ?

Ensuite, quelque soit votre mode de transport, et vos activités en vacances, avant de compenser votre empreinte carbone, il faut évaluer vos émissions. Il existe de très nombreux simulateurs en ligne, dont les estimations diffèrent un peu en fonction des modes de calcul. On peut citer l'allemand atmosfair.de, pour l'avion, qui a la spécificité de prendre en compte le modèle de l'avion, ou celui de la Direction générale de l'aviation civile. Pour la voiture ou le train, on peut se tourner vers goodplanet.org, le simulateur de la fondation de Yann Arthus Bertrand.

Après quoi, on peut choisir un projet ou une initiative dans laquelle investir pour absorber l'équivalent du carbone émis. On pense bien-sûr à la plantation d'arbres. Par exemple, l'entreprise à vocation sociale Reforest'Action vous propose de planter des arbres pour 3 euros par arbre dans l'endroit du monde de votre choix. De son côté, Ecotree propose de devenir propriétaire d'un arbre dont vous toucherez le prix de vente lors de sa coupe dans quelques dizaines d'années. On peut aussi décider de donner cet argent à des projets à vocation environnementale.