publié le 27/08/2019 à 18:53

Depuis le début de l'été, les forêts brûlent et les chiffres donnent le tournis. Au Portugal, 7.000 hectares sont partis en fumée fin juillet, 12.000 aux Canaries en août, en Grèce, la moitié de la forêt de l'île d'Eubée a disparu il y a quelques semaines.

Canicule, sécheresse, réchauffement climatique, origine criminelle... À chaque fois, les causes sont multiples mais classiques. Sauf que la proportion inquiète. Dans l'hémisphère sud, en Amazonie, il y a 83% de feux en plus par rapport à 2018. En Afrique Australe, la situation semble pire encore. 70% des feux dans le monde sont là.

Clément Sénéchal, chargé de campagne climat et forêts chez GreenPeace, fait la différence entre les deux zones les plus touchées. "En Amazonie, on est vraiment sur des incendies qui servent d'outils à l'agro-business pour conquérir de nouvelles terres. En Afrique, c'est plutôt la culture sur brûlis qui est responsable. On va défricher une parcelle, on va la laisser sécher au soleil et ensuite on va mettre le feu pour finir de défricher et pour fertiliser les terres avant la saison des pluies", affirme-t-il.

Si les causes ne sont pas les mêmes, les conséquences suivent : destruction de la biodiversité, menace sur les populations autochtones et dégagement de C02. Les feux de forêts sont à eux seuls responsables de plus d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère.