CARTE - Quels sont les départements touchés par la sécheresse ?

Le "plan de sobriété sur l'eau" pour préparer la France aux futures sécheresses annoncé par Emmanuel Macron sera-t-il à la hauteur ? Ce qui est certain, c'est que la situation est particulièrement préoccupante en ce début de printemps. Au 30 mars, 30 départements de métropole sont concernés par une "vigilance" sécheresse, selon le site gouvernemental Propulvia.

Aussi, six départements sont concernés par des restrictions d'eau. Il s'agit de l'Ain, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, de la Haute-Saône, des Pyrénées-Orientales et du Var.

Dans le détail, les départements concernés par cette "vigilance sécheresse" sont : l'Ariège, le Calvados, la Corrèze, la Creuse, le Gard, le Gers, la Haute-Garonne, la Haute-Marne, les Hautes-Pyrénées, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, le Lot-et-Garonne, la Marne, la Sarthe, la Savoie, la Seine-et-Marne, le Val-de-Marne, le Vaucluse et l'Yonne.

L'Aude, les Alpes-de-Haute-Provence, la Drôme, l'Isère et la Vienne sont, eux, au moins en partie en niveau "d'alerte" sécheresse, tandis que l'Ain, l'Aude, l'Oise les Pyrénées-Orientales et le Var sont en "alerte renforcée". Enfin, une partie des Bouches-du-Rhône sont en "crise", soit le plus haut niveau d'alerte.

État des arrêtés de limitation de l'usage de l'eau au 13 mars 2023. Crédit : Propluvia / Ministère du développement durable.

Dans ces départements tout particulièrement, les habitants et professionnels sont invités à faire des économies d'eau.

