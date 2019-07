et Sophie Merle

Quand elle fait le tour du propriétaire Françoise Thiery n'a d'yeux que pour les fissures sur sa maison à Jons dans le Rhône." La plus importante c'est celle-ci qui remonte tout en haut sur la terrasse", remarque-t-elle

Des fissures verticales, horizontales et une boule au ventre qui ne la quitte plus.

Et ce n'est pas tout. A l'intérieur, c'est le même scénario. Autant de stigmates de la sécheresse qui sont apparues à la fin de l'été dernier.

En octobre, Françoise prévient la mairie et déménage dans la précipitation. "Il fallait bouger, à deux jours près c'était interdit de rentrer dans la maison." explique-t-elle.

Un véritable parcours du combattant se met alors en place. Première étape pour Françoise, convaincre le maire de sa commune de faire la demande de classement en état de catastrophe naturelle pour permettre une éventuelle prise en charge de l'assurance car les travaux vont coûter cher, en moyenne 100.000 euros.



10 jours pour déclarer le sinistre

Une fois l'arrêté de catastrophe naturelle publié, en pleine période de vacances, pas sûr que tout le monde puisse remplir à temps les dossiers. Alors autant réunir un maximum d’éléments comme des photos par exemple et surtout déclarer le sinistre dans le délai légal de 10 jours.

Un délai qu'il ne faut surtout pas dépasser, car le dossier serait automatiquement rejeté. Place ensuite aux experts qui vont déterminer si oui ou non la sécheresse est vraiment responsable des fissures de la maison.

