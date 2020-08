Canicule : combien de temps va durer la vague de chaleur ?

publié le 07/08/2020 à 20:05

Après une première vague de chaleur, la canicule. Le vendredi 7 août, 9 départements ont été placés en vigilance rouge, et 53 en vigilance orange à cause des fortes chaleurs. C'est la journée la plus chaude de l'épisode caniculaire.

Et si vous n'en pouvez déjà plus de la chaleur, il va falloir s'accrocher. La canicule va durer au moins jusqu'au milieu de la semaine prochaine, assure Météo France. Et ça ne se terminera pas avec un temps doux et agréable, mais avec des orages.

Ce vendredi, les températures maximale doivent atteindre jusqu'à 42°C localement. Météo France prévoit même "des records par endroit". La nuit sera ensuite chaude, "parfois tropicale", ajoute Météo France. Les températures commenceront toutefois à baisser dans la journée de samedi avec 35 à 39°C, voire 40°C localement.

L'épisode caniculaire sera durable, au moins jusqu'à mardi. Selon Météo France, la sévérité de la canicule pourrait la placer "dans le Top 5 des dernières décennies, loin derrière 2003 et 2006."

Mercredi, des orages arrivant par l'ouest du pays devraient y mettre fin. Mais leur chronologie et leur intensité restent à confirmer. En attendant, restez vigilant, en particulier si vous êtes dans l'un des départements en rouge.