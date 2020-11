Thanksgiving : que mangent les Américains pendant cette fête ?

publié le 26/11/2020 à 08:11

Chaque dernier jeudi de novembre, les Américains et les Américaines fêtent Thanksgiving.

Cette année, elle a lieu jeudi 26 novembre. C'est une véritable journée de grâce aux États-Unis, puisqu'elle permet de remercier les Indiens et le Ciel d'avoir permis aux premiers pèlerins venus d'Angleterre de s'installer et de vivre sur le sol américain grâce aux bonnes récoltes qu'ils ont pu faire.

En Europe, c'est avec les séries américaines comme Friends, Gossip Girl, Desperate Housewives que le public a découvert Thanksgiving. Autour d'une table généreusement garnie, les protagonistes remercient celles et ceux qui les entourent et se prennent aussi souvent la tête. Comme chaque fête familiale, Thanksgiving peut être un événement riche en drama, mais aussi marquée par des réconciliations et des déclarations d'amour.

Et que mange-t-on alors à Thanksgiving ? La star pour tous les foyers c'est la dinde. Elle se cuit au four et est traditionnellement farcie avec un mélange de légumes (céleris hachés, carottes et oignons) et parfumée à la sauge. Certains et certaines ajoutent aussi à la farce du bacon ou des saucisses, des châtaignes ou des noix, mais aussi des canneberges, des raisins secs ou des pommes.

Patates douces, potirons et sauce aux airelles

Pour accompagner la dinde fourrée, les foyers américains ont souvent de la "smashed potatoes" (un écrasé de pommes de terres) que vous pouvez noyer dans la sauce ("gravy") et de la sauce aux airelles ("cranberry sauce"). Elle est réalisée à partir de canneberges qui cuisent dans de l'eau sucrée, jusqu'à éclater pour former cette sauce épaisse à la couleur éclatante.

> Thanksgiving : le potiron, la madeleine de Proust des Américains Crédit Image : Damien Rigondeaud | Crédit Média : Philippe Corbé | Durée : 02:42 | Date : 23/11/2017

Vous pouvez aussi déguster pour Thanksgiving de la patate douce, du potiron et des "beans" (haricots), sans oublier le maïs. Grillés au four, au barbecue ou en gratin, les légumes d'automne sont légion au repas de Thanksgiving. Et pour terminer le repas en beauté, la tarte à la citrouille avec de la chantilly ! Il ne reste plus qu'à dormir pour digérer.

> 67. Coronavirus : faut-il sacrifier Thanksgiving ? Crédit Image : RTL Originals | Crédit Média : RTL | Durée : 16:38 | Date : 24/11/2020