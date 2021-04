Pâques 2021 : Patrick Roger, le Rodin du chocolat

publié le 03/04/2021 à 14:12

Partons à la rencontre d’un façonneur de goût, meilleur ouvrier de France, peut-être l’un des meilleurs chocolatiers du monde. Son nom : Patrick Roger, un personnage atypique.

Dans son atelier de fabrication à Sceaux près de Paris, près de 50.000 chocolats sont produits pour Pâques. Les effluves de cacao dégagées par les fontaines de chocolat dispersées un peu partout dans l’atelier enivrent l’esprit.

Dans sa veste immaculée de Meilleur ouvrier de France, Patrick Roger est le roi. Sa brigade toquée lui obéit au doigt et à l’œil. Parfois à un grognement, un froncement de sourcil et c'est souvent accompagné d’un juron et d’un sourire bienveillant. "Tout est fourré dans ces œufs de Pâques, on a du praliné. après on ferme le sujet, on va mettre les œufs debout pour en faire un petit personnage", décrit Patrick Roger. C'est un atelier de production en pleine ébullition.

Mais un peu à l’écart, il y l’autre atelier et l’autre visage de Patrick Roger. Le chocolatier sculpteur, surnommé le "Rodin du chocolat", il façonne des sculptures d’animaux ou des œuvres plus abstraites. Elles viennent ensuite embellir les vitrines de ses boutiques et il fait naître tout cela à partir d’immenses blocs de chocolat. "Effectivement, j'adore travailler dans le bloc (...) tout simplement je vais gratter dans le bloc, réfléchir, recommencer, repenser, manger les miettes", explique le chocolatier. Après avoir reçu tous les prix, séduit et envoûté les papilles du monde entier, finalement la plus belle distinction de Patrick Roger, c'est d'avoir rendu fier sa maman.