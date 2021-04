Pâques 2021 : que célèbrent les chrétiens ?

publié le 02/04/2021 à 09:33

Avec Noël, Pâques est certainement la fête la plus importante de l'année pour les chrétiens. Pâques emprunte son nom à la fête juive de Pessah mais les traditions sont bien différentes entre les deux religions. Naturellement, il ne s'agit aucunement d'une célébration de la gourmandise ou du chocolat que les enfants aiment trouver dans de multiples cachettes le jour J.

Dans la religion chrétienne, Pâques correspond à la résurrection du Christ, trois jours après sa mort. Cette fête s'échelonne sur une semaine complète et succède au Jeudi Saint, en mémoire de la Cène et du Vendredi Saint où Jésus est mort sur la croix. Mais la période de Pâques est encore plus longue et débute avec le Carême, 40 jours avant Pâques. Traditionnellement, le dimanche de Pâques est le grand moment de l'année pour les catholiques, un jour chômé où l'on assistait à la messe, y communiait après s'être confessé ( d'où l'expression "faire ses Pâques").

La date de Pâques est, comme celle du Ramadan pour les musulmans, liée à la lune et varie chaque année. Les chrétiens ont cependant simplifié leur méthode de calcul et ne se réfèrent plus aux astres directement. La date de Pâques est fixée au premier dimanche après la première pleine lune qui suit le 21 mars, donc au plus tôt le 22 mars, si la pleine lune tombe le soir du 21, et au plus tard le 25 avril. Les prêtres n'observent pas la lune, il s'agit d'une "lune ecclésiastique". Pour cette année 2021, Pâques tombe donc le 4 avril pour les catholiques et protestants et le 2 mai pour les orthodoxes.

D'où viennent les œufs, le lapin et les cloches ?

Si les chocolats, lapins et œufs décorés sont aujourd'hui une véritable coutume, ils ne sont qu'une variation commerciale récente des célébrations de Pâques. Les œufs sont mis à l'honneur car il est normalement interdit d'en manger lors de la période du Carême. Ceux-ci s'accumulaient avant d'être dévorés à la fin de la période de quasi-jeûne du Carême. L'œuf, symbole de la renaissance et du printemps, est aussi une tradition et un symbole qui correspond parfaitement à la fin de l'hiver.

Pâques est surtout l'occasion de grande réunions de famille et de repas riches. En France, le repas de Pâques est souvent l'occasion de partager un gigot d'agneau. En Alsace, on confectionne un biscuit en forme d’agneau qui permettait d'écouler les stocks d'œufs et faisaient la joie des enfants après la messe. En Guyane, on déguste plutôt le bouillon d'awara.

Donald Trump et le Lapin de Pâques à la Maison Blanche Crédit : AFP

Les œufs en chocolat ou simplement peints sont, selon les traditions locales, distribués par le Lapin de Pâques (très célèbre aux États-Unis où il rend même visite chaque année au président à la Maison Blanche) ou les cloches de Rome affublées d'ailes. Depuis le Jeudi saint, les cloches des églises catholiques sont silencieuses, en signe de deuil. À Pâques elles sont "de retour" et se font donc entendre.