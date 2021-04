Pâques 2021 : décorez les œufs avec la maîtresse

publié le 03/04/2021 à 07:20

Si cette coutume fait aujourd’hui le bonheur des chocolatiers, elle est d'abord religieuse : selon la tradition, les cloches des églises qui se sont tues le Jeudi saint, pour commémorer l'arrestation, puis la Passion du Christ, volent au-dessus des villes et villages pour y répandre des œufs, parfois d’autres gourmandises.

Les enfants des pays germaniques quant à eux attendent plutôt le passage du lapin ou du lièvre de Pâques. Invisible, il officie au fond des forêts et jardins pour égrener des sucreries.

Des cloches et des lapins distribuant des œufs... Mais pourquoi ? La tradition a sans doute des origines antiques, les œufs représentant la vie, la renaissance, l’éclosion de la nature. Les Égyptiens, les Perses et les Gaulois teignaient déjà des œufs avec des pigments de toutes sortes lorsque le printemps arrivait.

Une tradition chrétienne

Dans la tradition hébraïque, à Pessah, on trempe un œuf dans l’eau salée en souvenir de toutes les armes versées suite à la perte de l’indépendance. Mais la tradition est plus vraisemblablement née d'un interdit alimentaire chrétien : au Moyen Âge, il était interdit de consommer des œufs pendant le Carême. Mais les poules, elles, pondaient malgré cet interdit ! Il fallait bien ensuite consommer tous ces œufs accumulés pendant quarante jours.

Cette interdiction est levée depuis le XVIIe siècle mais l'œuf est resté le symbole festif de la fin des privations. La tradition de l'œuf décoré a été renforcée par Louis XIV : il demandait d'abord qu’on lui apportât le plus gros œuf pondu en France durant la Semaine Sainte. Il faisait ensuite bénir de grandes corbeilles d'œufs couverts d’une fine couche d’or et les distribuait lui-même à ses courtisans et à ses valets.

Des œufs de toutes les couleurs

Pas besoin de feuilles d’or, non. Voilà le matériel nécessaire : des œufs, blancs de préférence, des petites fleurs (primevères, pâquerettes…) ou des feuilles, des collants de femme et des pigments : pelures d’oignon, betterave, curcuma ou autre ingrédient comestible et susceptible de colorer un bouillon.

Commencez par préparer une décoction en faisant bouillir le pigment une trentaine de minutes. Pendant ce temps, plaquez joliment les fleurs et les feuilles sur les coquilles des œufs et fixez le tout en enveloppant d’un collant. Fixez ce collant en le nouant. Faites de même pour chaque œuf. Plongez les œufs une dizaine de minutes dans l'eau colorée.

Laissez les refroidir avant de retirer le collant et de décoller délicatement les plantes. Elles auront laissé de ravissantes silhouettes au pochoir sur les coquilles teintées. Vous pourrez les disposer joliment sur la table du déjeuner dominical… et pascal !

Ah ! N’oubliez pas de garder un œuf pour confectionner la mayonnaise. Bon appétit.