Mai : quels sont les produits de saison et comment les choisir ?

publié le 03/05/2021 à 15:41

Manger de saison c'est un geste simple et efficace pour la planète et pou soutenir les agriculteurs locaux. Avec le mois de mai débarquent dans nos assiettes les fruits rouges, les légumes nouveaux et les fromages de printemps. Voici la liste de ce que vous pourrez trouver en faisant votre marché et comment les choisir.

Tout d'abord sachez que c'est la pleine saison de la pomme de terre. Côté légumes verts, vous pouvez vous tourner vers le cresson, qui doit avoir une couleur intense, gage de fraîcheur. Il y a également des petits pois de toutes sortes : ronds, nains, blancs, ridés... Pour compléter votre plat, en ce qui concerne les produits de la mer, place au carrelet et au tacaud. Pour les viandes, c'est la saison de l'agneau que vous pouvez faire sauter, mijoter, rôtir, griller ou poêler.

Pour les produits laitiers, vous aurez le choix entre tous les fromages AOP à affinage court comme le bleu d'Auvergne, le pelardon ou encore le chaource. En dessert, les fans de mangue et de fraise seront ravis.

