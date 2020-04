publié le 02/04/2020 à 13:00

Vous trouvez la philosophie austère et élitiste ? Avec notre invitée Marianne Chaillan, professeure de philosophie on va découvrir que l’on peut aussi apprendre la philo grâce à la Pop Culture ! De Disney à Game of Thrones, en passant par Harry Potter, les grands concepts de Platon, Heidegger ou Montaigne s’éclairent aussi à la lumière de la Pop Culture.



La cape d’invisibilité d'Harry Potter nous renvoie aux notions de bien et de mal, pourquoi ? On retrouve ce thème chez Platon, le grand philosophe de la Grèce antique, qu'en dit-il ? Dans Game of Thrones, pourquoi peut-on dire que le personnage d'Aria Stark incarne une philosphie de Jean-Paul Sartre ? Laquelle ? Quels sont les points communs entre Machiavel et Cersei Lannister ?

Notre invitée nous racontera également quelles leçons de philosophie se cachent derrière certains dessins animés de Disney comme Le roi lion ou La petite sirène.

à lire : Game of Thrones, une fin sombre et pleine de terreur chez Equateurs Philosophie.

Game of thrones une fin sombre et pleine de terreur



à lire : Ils vécurent philosophes et firent beaucoup d'heureux chez Equateurs paralèles.

Ils vecurent philosophes et firent beaucoup d'heureux



Vous avez bien écouté l'émission ? Alors c'est le moment de vérifier vos connaissances, seul(e) ou en famille !



1 – Quel objet emblématique de la sage Harry Potter est inspiré de l’anneau du mythe de Gygès dans « la République » de Platon ?

- la cape d’invisibilité

- Le Choixpeau magique

2 – Dans la série Game Of Throne, le personnage d’Aria Stark incarne une philosophie de Jean-Paul Sartre, laquelle ?

- l’idée que chacun de nous vient au monde avec un certain nombre de caractéristiques, de déterminisme et que chacun peut changer le cours de sa vie.

- le fatalisme : l’idée que tout est écrit dès la naissance et qu’on ne peut rien changer.

3- Toujours dans Game Of Throne, quelle héroïne incarne la philosophie de Machiavel ?

- Daenerys Targarian, la mère des Dragons

- La méchante Cersei Lannister.

4 –Hakuna Matata ! de quel principe philosophique s’inspire cette idée « il n’y a pas de problème, on positive » ?

- du déterminisme

- du stoïcisme

5 – Quel est le point commun entre La Petite Sirène et Madame Bovary ?

- elles meurent toutes deux pour un rêve inaccessible

- elles meurent toutes les deux noyées



Copiez-collez ce test avec vos réponses en Gras, joignez une photo,ainsi que vos coordonnées complètes à l'adresse suivante : lacuriosite@rtl.fr



L'un(e) de vous, parmi les meilleurs résultats sera tiré(e) au sort ! Vous serez affiché(e) sur notre tableau d'honneur et recevrez un petit cadeau surprise à la fin du confinement.

Bonne chance et surtout #Restezchezvous !