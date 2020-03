La Curiosité retourne à l'école : les fautes d'orthographe

publié le 25/03/2020 à 16:36

Accords du participe passé, grammaire, homonymes, et mots difficiles : l’orthographe est notre bête noire ! Notre invité, le professeur de français et expert du comité du Projet Voltaire Julien Soulié, nous donne tous les trucs et astuces pour ne plus faire de fautes.

Comment se souvenir de la règle de l'accord avec le participe passé ? Pourquoi les accents circonflexes sont-ils apparus dans la langue française ? Comment savoir s'il faut écrire "leur" ou "leurs" ? Quelles sont les règles d'accords pour les nombres ? Dans quel cas le mot "français" prend-t-il un majuscule ? Quel est le niveau moyen de maîtrise des règles principales d’orthographe chez les 15-25 ans ? Pourquoi la langue française est-elle aussi piégeuse ?

Notre invité nous expliquera également la curieuse orthographe du mot "saynète" qui désigne une courte pièce de théâtre comique et que l'on aurait envie d'écrire, à tort, "scénette".

à lire : Objectif zéro faute en 5 minutes par jour chez First Edition

Petit Livre Objectif zero faute en 5 minutes par jour

Vous avez bien écouté l'émission ? Alors c'est le moment de vérifier vos connaissances, seul(e) ou en famille !

1 - Avec quel auxiliaire le participe passé s'accorde toujours en genre et en nombre avec le sujet ?

- avoir

- être

2 – Lequel de ces deux mots est une conjonction de coordination ?

- Or

- Hors

3- Ecrit-on :

- je suis accroc à la Curiosité

- je suis accro à la Curiosité

4 – Lequel de ces mots est un adverbe interrogatif de temps?

- quand

- quant

5 – Qu’est-ce qu’un « gentilé » ?

- un adjectif désignant la sympathie

- un nom d’habitant

Copiez-collez ce test avec vos réponses en Gras, joignez une photo,ainsi que vos coordonnées complètes à l'adresse suivante : lacuriosite@rtl.fr

L'un(e) de vous, parmi les meilleurs résultats sera tiré(e) au sort ! Vous serez affiché(e) sur notre tableau d'honneur et recevrez un petit cadeau surprise à la fin du confinement.

Bonne chance et surtout #Restezchezvous !