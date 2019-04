publié le 16/04/2019 à 05:18

Lundi 15 avril 2019, vous avez certainement croisé des regards endormis ou entendu des pieds traînés lourdement sur le sol. La raison ? La diffusion à 3 heures du matin, en simultané partout dans le monde, du premier épisode de Game of Thrones.



Un grand retour qui grave le début de la fin : maintenant que le premier épisode de l'ultime saison est connu, plus que cinq rendez-vous avait que la série glaçante ne s'arrête et laisse une bonne partie du monde orpheline. Mais alors, pourquoi ça cartonne tant ?

Alain Carrazé, spécialiste des séries TV, explique d'abord ce phénomène planétaire par la puissance des fans. "Game of Thrones touche un public 25/35 ans, adepte des sagas imaginaires, des super-héros", détaille-t-il au micro de RTL avant de renchérir : "Il y a une réelle ferveur face à cette série."

Une communauté de fans très importante

Pourtant, comme l'explique étonnamment ce spécialiste, les aventures du Trône de Fer ne sont pas les plus populaires à travers le monde. Difficile à comprendre au vue de l'engouement, mais l'explication réside dans le fait que la série est "issue d'une chaîne câblée (HBO), l'équivalent de Canal+".



"Les séries les plus populaires dans le monde sont davantage traditionnelles comme NCIS diffusée sur M6 qui en un épisode en direct font 15 ou 17 millions de téléspectateurs mais elles ont moins de fans, moins de replay", justifie Alain Carrazé. "Par contre, si on ajoute le piratage, c'est un peu différent". Voilà qui est rassurant, quoique le téléchargement de la série soit parfois bien dangereux.

Étudiée, décortiquée, psychanalysée... La série enchaîne les unes des plus grands magazine. "Il n'y a que le Chasseur français qui n'ait pas fait de hors-série", ironise Alain Cazzaré. Le créateur de l'univers, George R.R. Martin, lui avait d'ailleurs confié le secret du succès : le parallèle de son univers avec celui des Rois maudits, le roman français, également adapté en série. "C'est un grand fan de l'oeuvre de Maurice Druon et Game of Thrones, c'est la même chose mais avec des dragons", définit-il.

"Games of Thrones", un nouveau modèle économique

Au départ, les première saisons étaient beaucoup plus "économiques" : "5 à 6 millions de dollars par épisodes mais le 6 derniers sont plus proche des 15 millions de dollars". Et la scène de bataille finale s'annonce grandiose. La série a inventé un nouveau modèle économique pour le cinéma et la télévision. Tous les producteurs cherchent désormais à faire "leur" Game of Thrones, bien davantage qu'un block-buster au cinéma.



Au total, il y a près de 80 épisodes du Trône de fer ont été diffusés. Ce qui permet bien sûr de monétiser avec la publicité et les produits dérivés, sans compter l'effet récurrent sur les abonnements d'une chaîne payante.