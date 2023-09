Yaël Braun-Pivet : à nouveau visée par un courrier antisémite, elle dépose plainte

"Les corbeaux font aussi leur rentrée... Alerter, toujours. Porter plainte, systématiquement. Pour ne rien laisser passer, jamais !". Ce sont les mots de Yaël Braun-Pivet, ce lundi 11 septembre, sur X (anciennement Twitter). Son message est accompagné de la photo d'un courrier déposé à sa permanence des Yvelines, au Vésinet.

Sur l'enveloppe y figure une étoile jaune à six branches. Une étoile qui rappelle celle utilisée par l'Allemagne nazie pour marquer les Juifs sur son territoire et dans des zones occupées au cours de la Seconde Guerre mondiale. Le contenu du courrier, lui, n'a pas été dévoilé.



La présidente de l'Assemblée nationale a annoncé porter plainte et a reçu, dans la foulée, le soutien de membres du gouvernement et d'élus de tous les bords, tels la secrétaire d'État Prisca Thévenot ou le député insoumis François Piquemal. "Quelle honte, tout mon soutien à vous", a réagi ce dernier sur son compte X.



Par le passé, Yaël Braun-Pivet a déjà été la cible d'attaques antisémites. Elle avait par exemple reçu un courrier d'injures et de menaces antisémites en 2021, alors qu'elle était présidente de la Commission des Lois de l'Assemblée nationale. Une enquête avait été ouverte par le parquet de Paris, sans entraîner des interpellations ou des poursuites.

En mars dernier, elle avait également lu sur le plateau du Grand Jury RTL/Le Figaro/LCI les propos d'un autre courrier ordurier. "Cela commence très aimablement par : 'salut la grosse truie juive [...] On n'a plus de zyklon hélas, mais des barres de fer pour éliminer cette saloperie de Jude'". Et de poursuivre : "Jamais, en m'engageant, je pensais que j'aurais à subir l'antisémitisme, le sexisme et la violence."

Entre 2021 et 2022, le nombre de violences verbales et physiques contre les élus a augmenté de 32%, selon le ministère de l'Intérieur.

