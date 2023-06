Réforme des retraites : Braun-Pivet annonce qu'elle va faire barrage à l'examen de la mesure d'abrogation de la retraite à 64 ans

Un nouveau palier de tensions franchi entre la majorité et les oppositions à l'Assemblée nationale. Après plusieurs jours de doute, la présidente du Palais Bourbon Yaël Braun-Pivet a fait savoir sa décision concernant la tenue d'un vote ou non sur la proposition de loi portée par le député LIOT Charles de Courson.

Cette dernière visant à abroger la réforme des retraites, Yaël Braun-Pivet a indiqué chez nos confères de BFMTV que "demain, quoi qu'il se passe, il n'y aura pas d'abrogation de la réforme des retraites". "Sur ces amendements de rétablissement de l'article 1, (qui prévoit de repasser à 62 ans, ndlr), je suis très claire : ils seront déclarés irrecevables par moi-même dans la journée", a-t-elle déclaré.

Afin d'appuyer ce barrage, la présidente Renaissance de l'Assemblée nationale a ajouté : "J'applique la règle, rien que la règle". Elle fait ainsi référence à l'article 40 de la Constitution. Ce dernier proscrit toute proposition parlementaire créant une charge pour les finances publiques.



Pas de "déni de démocratie", selon Braun-Pivet

Au lendemain de la 14ème journée de mobilisation contre la réforme des retraites, Yaël Braun-Pivet a répondu à ses détracteurs qui dénoncent une décision anti-démocratique. "J'en ai marre des pompiers pyromanes qui expliquent que nous serions en déni de démocratie", a-t-elle lancé.

La mobilisation du 6 juin a rassemblé 281.000 manifestants en France, selon le ministère de l'Intérieur et "plus de 900.000" selon la CGT. Il s'agit des chiffres les plus faibles depuis le début du mouvement le 19 janvier.

Anticipant cette décision, le député à l'origine de la proposition de loi visant à abroger la réforme des retraites, Charles de Courson avait mis en garde, sur RTL, la présidente de l'Assemblée nationale. Si le vote n'a pas lieu, "nous allons déposer d'autres amendements dont nous espérons qu'eux seront recevables pour obliger au vote", avait-il annoncé.