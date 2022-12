Twitter : hausse des messages racistes et homophobes depuis l'arrivée d'Elon Musk

Les messages homophobes, antisémites et racistes se sont multipliés depuis l'arrivée d'Elon Musk à la tête de Twitter. En effet, le milliardaire à la tête du réseau social a décidé de rétablir des comptes bannis, à l'instar du compte de Donald Trump. 12.000 comptes ont fait leur retour sur la plateforme et 40.000 sont attendus dans les prochaines semaines.

Le Center for countering digital hate (Centre d'analyse de la haine numérique) estime que les insultes homophobes sont en hausses de 40 %, les insultes antisémites de 60 % et les insultes racistes de 200 %. Cette tendance risque de s'accompagner d'une hausse du contenu pédocriminels sur le réseau social. Elon Musk a licencié la moitié des effectifs dédiés à la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants.

Le rétablissement de comptes bannis comprend des profils variés, mais qui ont comme point commun la haine. Entre autres comptes rappelle BFMTV, celui d'Andrew Anglin, un néonazi américain, fondateur de l'un des sites suprémacistes blancs et antijuifs les plus influents des États-Unis. A également été rétabli le compte de l'élue américaine Marjorie Taylor Greene et le compte aux millions d'abonnés "Project Veritas", tous les deux anti-vaccins et conspirationnistes.

