ÉDITO - Antisémitisme : le RN pourrait présider le groupe de travail à l'Assemblée

Jordan Bardella et Marine Le Pen

Le RN pourrait présider le groupe de travail sur l'antisémitisme à l'Assemblée, une drôle de situation quand même, non ? Que viennent faire les héritiers du parti de Jean-Marie Le Pen dans un groupe d'études sur l'antisémitisme ? Jean-Marie Le Pen, dont les propos antisémites ont défrayé la chronique par le passé et alors que mercredi, coïncidence, avait lieu le procès en appel de Jean-Marie Le Pen qui avait parlé de fournée : "On en fera une fournée", à propos de Patrick Bruel, de confession juive, qui refusait de se produire dans des villes FN.

Donner le groupe de travail sur l'antisémitisme au RN, c'est un peu comme si l'ONU choisissait l'Arabie Saoudite pour défendre les droits de l'homme. Blague à part, on comprend bien qu'il y a une visée politique dans tout ça. Précisons d'abord que ces groupes de travail sont attribués en forme de tourniquet. C'est un partage entre les trois principaux groupes de l'Assemblée. Pour l'instant, ce ne sont que des vœux, ce sera tranché la semaine prochaine.

Le RN y a un intérêt politique. On comprend beaucoup mieux quand on se souvient du virage pro-israélien opéré par Marine Le Pen pendant la campagne. Est-ce que le RN ne chercherait pas à flatter un électorat juif qui se sent maltraité, mal considéré ? À se poser en défenseur de la communauté juive ? Ça parait évident.

