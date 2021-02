La députée Yaël Braun-Pivet visée par des menaces antisémites

publié le 18/02/2021 à 19:51

Des propos intolérables. Dans un tweet publié dans l'après-midi du jeudi 18 février, la présidente de la Commission des Lois de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet a partagé une capture écran d'un mail reçu un peu plus tôt dans la journée. Dans son message, l'expéditeur se laisse aller à des injures et menaces à caractère antisémite.

"Face à de telles immondices : dénoncer, porter plainte, ne rien laisser passer", écrit la député des Yvelines sur Twitter. Après l'avoir qualifiée de "youpine véreuse", l'auteur du message avertit Yaël Braun-Pivet, "cette fois-ci, ce sont les musulmans qui vont vous faire la peau" ou encore "prépare-toi, bientôt les camps de nouveau". Il évoque également l'élection présidentielle de 2022, annonçant la victoire de l'extrême droite et que "Marine (Le Pen) fera le boulot".

« Youpine », « prépare-toi, bientôt les camps à nouveau ». Face à de tels immondices : dénoncer, porter plainte, ne jamais rien laisser passer. #antisémitisme pic.twitter.com/e1WwSFJbwx — Yaël BRAUN-PIVET (@YaelBRAUNPIVET) February 18, 2021

Séance suspendue à l'Assemblée

Le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti a indiqué devant l'Assemblée que le procureur de la République de Paris avait décidé d'ouvrir une enquête. "Ces propos sont à vomir (...) ces injures sont adressées à la Nation toute entière", et "je le souhaite de tout coeur : justice sera faite", a-t-il ajouté alors que Yaël Braun-Pivet se trouvait dans l'hémicycle.

Le président de séance David Habib (PS) avait tenu auparavant à dénoncer des "propos abominables", et proposé une suspension des travaux pour marquer la "désapprobation" des députés et en parler avec le ministre. "Dans le pays, il y a des femmes et des hommes victimes des mêmes expressions de racisme, d'antisémitisme" et "il n'est plus question" de les accepter, avait ajouté le député des Pyrénées-Atlantiques.

De l'extrême gauche à l'extrême droite, plusieurs députés de tous bords avaient ensuite pris la parole dans le même sens. "Le fascisme, il rampe (...) il se banalise", a pointé le patron des députés LaREM Christophe Castaner. "Ma famille est venue en France pour fuir les nazis dans les années 30", a retracé Yaël Braun-Pivet, se disant "particulièrement émue" de voir "la représentation nationale unie" ce jour.