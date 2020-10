Xavier Dupont de Ligonnès : un ancien ami fait des révélations sur son passé

publié le 11/10/2020 à 14:34

Près de dix ans après le quintuple meurtre de la famille Dupont de Ligonnès à Nantes, le mystère reste entier autour de son auteur présumé, Xavier Dupont de Ligonnès, qui est toujours introuvable. Un an après sa "fausse" arrestation en octobre 2019, un de ses anciens amis, l'écrivain, comédien et réalisateur Bruno de Stabenrath, va publier L'Ami impossible (ed. Gallimard), où il retrace l'histoire de leur amitié.

Interrogé par Le Parisien sur cet ouvrage, Bruno de Stabenrath revient notamment sur la tromperie d'Agnès, la femme de Xavier Dupont de Ligonnès, et sur la réaction de son ami lorsqu'il découvre le pot-aux-roses : "Quand il tombe sur les mails d'Agnès et qu'il découvre qu'elle le trompe avec son meilleur copain, il se dit : 'Si elle demande le divorce, je suis mort, je n'aurai plus d'argent'". Il décide alors de proposer à sa femme un contrat échangiste avec son amant, ce qui sera accepté par les deux autres protagonistes.

Interrogé sur l'éventuel mobile du crime, l'écrivain explique que Xavier Dupont de Ligonnès croulait les dettes : "Il cherche 25.000 euros ici, 30.000 là. Il ne paie plus son loyer, a un peu plus de 100.000 euros de dettes. Quand il prend la décision de tuer sa famille, il estime que c'est la meilleure solution pour eux et qu'il les protège", affirme son ami. Persuadé que le père de famille est toujours en vie, Bruno de Stabenrath attend désormais un signe de vie. "Je m'attends chaque matin à ce qu'il frappe à ma porte" conclut-il.