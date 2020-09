Arnaud Ducret et Émilie Dequenne dans "Un homme ordinaire"

publié le 19/09/2020 à 08:00

M6 diffuse ce mardi 22 septembre les troisième et quatrième épisodes de la série Un homme ordinaire, une fiction librement inspirée de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Dans celle-là, Christophe de Salins (Arnaud Ducret) tue sa femme et ses cinq enfants avant de disparaître. Globalement, la série colle, dans les trois premiers épisodes, à la réalité.

On peut trouver ici ou là un détail qui change. La famille de Christophe de Salins est enterrée sous l'abri de jardin, alors que celle de Xavier Dupont de Ligonnès a été retrouvée sous la terrasse. Tous les noms ont été changés : ceux des Dupont de Ligonnès, les noms des lieux, etc.

S'il y a bien une chose qui s'éloigne de la réalité, c'est le personnage de Anna-Rose (Emilie Duquenne), une cyber-hackeuse. Elle occupe une grande place dans la série. Dans l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, il y a bien eu un hacker, "Chris la vérité", de son vrai prénom Christophe. Il a effectivement lancé une page Facebook "Xavier Dupont de Ligonnès: Enquête et Débat" (intitulée "Christophe de Salin : enquête et vérité" dans la série). Mais il n'a jamais eu d'accident de voiture avec Xavier Dupont de Ligonnès, comme c'est le cas entre Anna-Rose et Christophe de Salins.

Le dernier épisode est une invention totale. Les trois premiers, c'est la vérité. Pierre Aknine, réalisateur de la série "Un homme ordinaire"





Évidemment, puisque l'affaire n'est à ce jour pas résolue, la série se base sur des postulats. Christophe de Salin est l'auteur du quintuple homicide de sa famille, ce qui n'est pas avéré pour Xavier Dupont de Ligonnès qui reste présumé innocent. Christophe de Salin est toujours en vie à la fin du film, mais rien ne prouve que c'est le cas de Xavier Dupont de Ligonnès.

Les deux derniers épisodes de la série "Un homme ordinaire" seront diffusés mardi 22 septembre à partir de 21h05 sur M6. Retrouvez les deux premiers épisodes sur 6play.