Xavier Dupont de Ligonnès : 5 fois où on a cru le retrouver

publié le 22/09/2020 à 06:02

Le mardi 15 septembre, M6 a diffusé à 21h05 le premier épisode de la série Un homme ordinaire, librement inspirée de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. L'homme, après que l'ensemble de sa famille a été tuée par balle et enterrée sous la terrasse de son domicile, a disparu et n'a depuis plus jamais donné de signes crédibles de vie.

Dans le détail, les cinq corps ont été découverts le 21 avril 2011, alors que la mort des victimes est estimée à la nuit du 3 au 4 avril, et au 5 pour l'un des fils tué plus tard. Aussi, l'enquête fait état d'une nuit passée par Xavier Dupont de Ligonnès dans une auberge du Vaucluse, dans la nuit du 12 au 13 avril, puis le 15 avril où il dort au Formule 1 de Roquebrune-sur-Argens (Var).

Xavier Dupont de Ligonnès se cache-t-il en France ou à l'étranger ? Est-il mort ou vivant ? Rien ne permet d'affirmer l'une ou l'autre des hypothèses. Toutefois, on a cru tenir le fugitif, ou ses restes, à plusieurs reprises, mais cela s'est toujours révélé être de fausses alertes.

1. Dieppe (Seine-Maritime), 2013 : un client d'hôtel

Du 1er au 3 février 2013, un hôtelier pense avoir accueilli Xavier Dupont de Ligonnès dans son établissement pour deux nuits, comme le révèle RTL à l'époque. Des analyses ADN sont faites. La piste est "prise au sérieux", indique à l'époque la procureure de Dieppe à Presse Océan. Néanmoins, l'exploitation des traces laissées par le mystérieux client conclut que ce n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès.

2. Forêt de Bagnols (Var), 2015 : des ossements

Le 28 avril 2015, des ossements sont découverts dans la forêt de Bagnols, dans un camp de fortune, près de Fréjus dans le Var. Cela relance les espoirs, alors que Xavier Dupont de Ligonnès a été aperçu pour la dernière fois près de là. Des analyses ADN ont démenti cette hypothèse, comme l'avait révélé RTL à l'époque.

3. Néris-les-Bains (Alliers), 2016 : un client de casino

Le 17 septembre 2016, un homme pris pour Xavier Dupont de Ligonnès passe la soirée au casino de Néris-les-Bains, dans l'Allier. Les gendarmes de Montluçon se mettent à rechercher l'homme, selon des informations de La Montagne. L'homme est finalement retrouvé, et, bien que ressemblant particulièrement au fugitif, ce n'est pas lui, rapporte Presse Océan.

4. Roquebrune-sur-Argen (Var), 2018 : un moine

Selon des informations révélées par RTL, des témoins affirment avoir aperçu Xavier Dupont de Ligonnès, habillé en religieux, au monastère carmélite de Roquebrune-sur-Argen, dans le Var. Les policiers mènent l'enquête et se rendent dans le bâtiment. Pourtant, le moine en question n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès.

5. Glasgow (Écosse), 2019 : un client d'aéroport

En 2019, on avait cru retrouver Xavier Dupont de Ligonnès qui aurait voyagé avec un faux passeport de Paris à Glasgow, en Écosse. Des premières comparaisons d'empreintes digitales semblent confirmer l'identité du suspect. Mais des doutes apparaissent rapidement, car la correspondance des empreintes n'est que partielle. Finalement, les analyses ADN innocentent l'homme arrêté.