publié le 11/10/2019 à 21:02

Incroyable rebondissement dans l'affaire Dupont de Ligonnès. Le père de famille accusé d'avoir tué toute sa famille en avril 2011 à Nantes a été retrouvé et arrêté à l’aéroport de Glasgow en Écosse ce vendredi 11 octobre, selon des informations du Parisien Aujourd'hui en France, confirmées par RTL.

Xavier Dupont de Ligonnès été repéré à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle avant l'embarquement mais les policiers n'ont pas eu le temps d'intervenir et ont prévenu Interpol. À son arrivée à Glasgow, il a été contrôlé et confondu par ses empreintes digitales. Selon Le Parisien, il voyageait sous une fausse identité et n'aurait opposé aucune résistance lors de son arrestation.

Âgé de 50 ans, il avait été vu pour la dernière fois le 15 avril 2011 dans le Var. Il avait disparu après la découverte des corps des membres de sa famille. En avril 2011, Agnès 48 ans, Arthur 21 ans, Thomas 18 ans, Anne 16 ans et Benoît 13 ans ont été tués d'au moins deux balles dans la tête. Les deux chiens de la famille avaient également été retrouvés morts.

Un mois avant la tuerie, le père de famille a rédigé un courriel dans lequel il évoque ses problèmes financiers. Envoyé à des vieux amis, ce message précise que : "Si ça tourne mal, je n'ai plus que deux solutions, me foutre en l'air avec ma voiture ou foutre le feu à la baraque quand tout le monde dort (...) Post scriptum : je suis très sérieux, lucide et sous l'emprise d'aucune drogue, ni d'aucun alcool".