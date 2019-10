publié le 11/10/2019 à 22:50

Est-ce la fin du mystère de l'affaire Dupont de Ligonnès ? Xavier Dupont de Ligonnès a été interpellé à l'aéroport de Glasgow en Écosse ce vendredi 11 octobre. Il était recherché depuis 2011, soupçonné d'avoir tué toute sa famille à Nantes, sa femme, ses quatre enfants et ses deux chiens.

Un peu après 19 heures, la nouvelle est tombée à la direction centrale de la police judiciaire à Nanterre. Tout est parti d'un renseignement anonyme que les policiers écossais ont récupéré, selon lequel Xavier Dupont de Ligonnès s'apprêtait à prendre l'avion depuis l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle en direction de Glasgow. Les enquêteurs français ont immédiatement lancé une équipe à ses trousses mais pas assez vite pour l'interpeller avant le décollage.

Arrêté à l'arrivée de l'avion, il voyageait avec un passeport français volé en 2014 et aurait passé très probablement une partie de sa cavale au Royaume-Uni. Les empreintes digitales sont venues confirmer l'identité du suspect.

Il était l'homme le plus recherché de France. Introuvable depuis huit ans, plus personne ne pensait le revoir un jour. La dernière image qu'on avait de lui datait du 15 avril 2011 dans le Var, on le voyait sac à dos sur le dos en train de marcher. On l'imaginait sans argent, sans soutien, sans possibilité de contacter qui que ce soit. Son suicide, sa réclusion dans un monastère ont souvent été évoqués mais jamais confirmés.