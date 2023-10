Violeur de la Sambre : au procès "il y a eu une forme de sororité", raconte la journaliste Alice Géraud

Juin 2022. Dans la salle d'audience de la Cour d'assises du Nord, les témoignages s'enchaînent. À la barre, des dizaines de victimes témoignent de l'horreur qu'elles ont vécue. Un matin, alors qu'elles marchaient aux alentours de la Sambre, rivière à la frontière franco-belge, toutes ont été agressées ou violées par Dino Scala. Lors du procès, chacune de ses femmes tente de raconter le traumatisme malgré, parfois, les contestations de leur violeur.

"Il y avait un certain nombre de victimes pour lesquelles il ne voulait pas reconnaître les faits, et donc elles allaient devoir se défendre d'être victime, et une fois de plus avoir le sentiment d'être accusées de quelque chose", se souvient la journaliste Alice Géraud dans Les Voix du Crime, autrice de Sambre : Radioscopie d'un fait divers (JC Lattès, 2023).

Pour certaines, le crime vécu remonte à plus de vingt ans. Pour d'autres, quatre. Pendant trois décennies, le violeur de la Sambre a sévi, jusqu'à son arrestation en 2018. Des années pendant lesquelles ces femmes sont restées dans le silence, dans la crainte, et dans l'attente que l'identité de leur agresseur soit enfin révélée. Pour Alice Gér