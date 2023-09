Franck Martins n'a connu qu'une arrestation comme celle-ci dans sa longue carrière. Ce jour de février 2018, le commandant Martins arrête celui qu'il traque depuis des décennies. Cet homme s'appelle Dino Scala. Et pendant trente ans, le surnommé "Violeur de la Sambre", a violé en toute impunité de nombreuses femmes le long de la rivière franco-belge. Au total, 56 faits d'agressions sexuelles et de viols ont été répertoriés.

Le jour de l'arrestation, au petit matin, Franck Martins en est presque certain : Dino Scala s'apprête à sévir. "Parce qu'il part déjà beaucoup plus tôt par rapport à l'heure où il doit embaucher dans son entreprise. Il y a peut-être plus d'une heure ou presque une heure de décalage. Et puis, il a la parfaite combinaison de ce qu'on lui connaît." A savoir, stockés dans son véhicule, des liens, un couteau, des gants et du scotch attendant d'être utilisés…

Lorsque les policiers l'interpellent à l'abord de sa voiture, le violeur s'étonne. "Il réagit comme tout le monde, 'qu'est ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que vous voulez ? Pourquoi moi ? Je n'ai rien fait ? Il joue la personne un peu stupéfaite de se retrouver menottée, allongée sur le sol, à six heures du matin, sortie de son véhicule", se rappelle le commandant dans Les Voix du Crime.



On cherchait une aiguille dans une meule de foin Franck Martins

Pour Franck Martins, commandant de la PJ aujourd'hui retraité, cette arrestation reste une grande "satisfaction", car il aura fallu des années avant de mettre la main sur Dino Scala. Il se souvient d'ailleurs parfaitement du jour où il a entendu ce nom. "La première fois que j'ai entendu parler du violeur de la Sambre, c'est à l'occasion d'une sollicitation de la part de mes collègues de la brigade criminelle qui souhaitaient utiliser les effectifs pour effectuer des investigations sur le terrain dans la nuit ou très tôt le matin. C'étaient les heures auxquelles il frappait. On cherchait une aiguille dans une meule de foin", explique-t-il.