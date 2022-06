Procès du "violeur de la Sambre" : "Je n'arrive pas à réaliser", témoigne son épouse

La femme de Dino Scala, surnommé le "violeur de la Sambre", a témoigné au procès de son époux aux Assises de Douai, ce lundi 13 juin. C'est une petite femme tout en noir, avec une perruque pour plus de discrétion, qui est venue parler de son Dino à la barre. "Un bon père travailleur, il s'est toujours investi pour les autres", lâche Sandrine, encore mariée depuis 28 ans avec l'accusé.

"C'est mal ce qu'il a fait. C'est impardonnable. Mais je n'arrive pas à le réaliser.", dit-elle. L'épouse s'est lancée sur des anecdotes familiales, l'enfance douloureuse de Scala, son club de foot. Elle n'a jamais rien soupçonné des travers de prédateur sexuel de son mari, tassé dans son box, voire agacé. Elle raconte qu'il l'embrassait le matin en partant à l'usine, avec un "je t'aime" au début. Lui, était déjà en chasse.

Sur le banc des parties civiles, d'autres femmes victimes font bloc et commencent à bouillir. L'avocat général rappelle que l'accusé a reconnu plusieurs viols et agressions graves, qu'il s'en ait pris à des mineurs alors que son épouse était enceinte de leur premier enfant. En larmes, Sandrine finit par se tourner vers la salle, un geste timide de compassion vers ces victimes et leurs proches. Dinos Scala, lui, regarde toujours ailleurs.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info