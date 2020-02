Violences sexuelles dans le patinage : Sarah Abitbol entendue par les enquêteurs

et AFP

publié le 19/02/2020 à 16:57

Sarah Abitbol n'a pas porté plainte, les viols qu'elle a dénoncés étant prescrits, mais l'audition de celle qui s'était dite "à la disposition de la justice" était attendue. L'ancienne championne de patinage a été entendue lundi 17 février par la brigade des mineurs dans l'enquête ouverte début février pour viols et agressions sexuelles sur mineurs.

L'information du Parisien a été confirmée à l'AFP de source judiciaire et par une source proche de l'enquête.

Dans un livre témoignage Un si long silence, Sarah Abitbol a accusé son ancien entraîneur Gilles Beyer de l'avoir violée et agressée sexuellement plusieurs fois entre 1990 et 1992, une période couverte par la prescription. À la suite de cela, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour viols et agressions sexuelles sur mineurs par personnes ayant autorité sur la victime.

D'autres victimes potentielles ?

L'accusé, Gilles Beyer, a concédé des "relations intimes" et "inappropriées" avec Sarah Abitbol mais "réserve ses déclarations à la justice, à la disposition de laquelle il se tient", avait déclaré son avocat.

Les investigations, confiées à la brigade des mineurs de Paris, visent à identifier d'autres victimes potentielles. La mère d'une jeune patineuse a aussi accusé Gilles Beyer de harcèlement sexuel et de chantage entre 2017 et 2018. Des faits récents qui tomberaient, eux, sous le coup d'une possible action judiciaire.