publié le 20/05/2019 à 07:25

Plus rien a priori ne peut empêcher désormais l'arrêt des soins prodigués à Vincent Lambert. C'est à partir de ce lundi 20 mai que son médecin de l'Hôpital Sébastopol de Reims a prévu de mettre un terme à 10 ans de traitements. Le Conseil d'État a donné son feu vert fin avril, en qualifiant ces soins d'"obstination déraisonnable".



"Notre fils n'est pas en fin de vie" disent pourtant ses parents, qui ont rassemblé dimanche après-midi près de 150 personnes devant l'hôpital. Ces derniers annoncent qu'ils vont encore multiplier les recours. Mais la machine semble bel et bien enclenchée pour conduire l'ancien infirmier de 42 ans vers la mort, en interrompant l'hydratation et la nutrition artificielles. Le processus doit durer plusieurs jours.

Le frère de Vincent Lambert, David Phillipon, est en colère, et impuissant. "À l'heure qu'il est, on ne nous a pas dit ce qu'il allait arriver à Vincent", confie l'homme de 47 ans, spécifiant que les proches de l'ex-infirmier ignorent également le protocole mis en place et s'ils vont pouvoir l'accompagner durant cette ultime étape douloureuse.

"Notre combat, il est pour Vincent (...) pour ces 1.500 familles qui sont inquiètes", conclut David Phillipon, évoquant les 1.500 cas similaires à celui de son frère en France.

À écouter également dans ce journal

Élections européennes. Dans une semaine, le scrutin européen sera connu. Rassemblement National ou La République en Marche, les 2 listes font la course en tête dans les intentions de vote. Un duel qui agace les autres partis.



Procès Balkany. Le plus dur commence aujourd'hui au procès du couple Balkany. De la prison ferme a été requise la semaine contre les élus de Levallois pour fraude fiscale. Ce n'était qu'un volet du procès. Le tribunal examine à partir d'aujourd'hui les accusations de blanchiment et de corruption.



Politique étrangère. Donald Trump a publié un tweet provocateur contre l'Iran : "Si l'Iran veut se battre, ce sera la fin officielle de l'Iran. Plus jamais de menaces à l'encontre des États-Unis !", a lancé le Président américain au plus fort des tensions entre Téhéran et Washington.



Alpes-Maritimes. Un skieur de 34 ans tué dans le Massif du Mercantour, il a été emporté par une avalanche, son corps a été retrouvé sous 2 mètres de neige.