Le Grand Jury de François-Xavier Bellamy et Manon Aubry

et Marie-Pierre Haddad

publié le 19/05/2019 à 13:04

Les avocats des parents de Vincent Lambert, patient tétraplégique en état végétatif depuis plus de dix ans, vont déposer de "nouveaux recours" dès le lundi 20 mai, jour du début programmé de l'arrêt des traitements auquel ils s'opposent.



Invité lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 20 mai, François-Xavier Bellamy estime qu'Emmanuel Macron "devrait intervenir et donner son sentiment sur cette question". La tête de liste Les Républicains reconnaît que le sujet est "complexe".

"Aujourd'hui, la science et la médecine conduisent à des situations que l'on ne connaissait pas auparavant. La vraie, c''est est-ce que l'alimentation et l'hydratation sont un soin. Si c'est le cas, nous sommes tous très malades. Parce que la dépendance de Vincent Lambert, c'est une dépendance à cette alimentation qui lui est effectivement prodiguée par un moyen technique. Sur ce sujet, on devrait entendre le comité international pour les personnes handicapées qui dépend de l'ONU", estime-t-il.

François-Xavier Bellamy apporte son soutien aux parents de Vincent Lambert : "Comment ne pas les soutenir dans l'épreuve infinie qu'ils traversent (...) Comment ne pas dire sa compassion à des parents à qui on va dire qu'on leur va leur rendre leur fils décédé dans quelques jours et qui vivent ce compte-à-rebours".