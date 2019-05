et Claire Gaveau

L'affaire Vincent Lambert continue de susciter polémiques et avis divergents sur la gestion de la fin de vie. Sur RTL dimanche 19 mai, alors que les parents de Vincent Lambert dénoncent l'euthanasie de leur fils devant le CHU de Reims, Jean-Luc Romero exprime sa "colère".



"Évidemment, c'est une affaire douloureuse", déclare le président de l'Association du droit à mourir dans la dignité. "Mais je suis très en colère, en Belgique ça ne pourrait pas arriver. La personne qui doit décider en premier c’est la femme, après ce sont les enfants adultes, et enfin les parents. (...) Si on avait une loi bien faite, nous n’en serions pas là" poursuit-il.

Pour Jean-Luc Romero, cette affaire illustre parfaitement les dysfonctionnements de la loi français. "On voit bien que ça ne fonctionne pas. C'est une loi faite par des médecins pour des médecins", déplore-t-il.

Alors que les parents de Vincent Lambert implorent dorénavant Emmanuel Macron d'intervenir dans ce dossier, Jean-Luc Romero rappelle que ce n'est pas le "rôle" du chef de l'État. "Il y a une séparation des pouvoirs et ce qu'a décidé la justice sur la base d'expertises médicales ne peut pas être remis en cause par le président de la République. La justice a tranché".