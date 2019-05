publié le 19/05/2019 à 12:00

Les parents de Vincent Lambert refusent de céder. Après la décision médicale validée par le Conseil d'État d'interrompre les traitements de leur fils dans la semaine du 20 mai, leurs avocats annoncent que Viviane et Pierre Lambert vont déposer de "nouveaux recours" lundi, jour du début programmé de l'arrêt des traitements.



"Les parents de Vincent Lambert saisissent également les autorités et tribunaux compétents d'une plainte disciplinaire aux fins de radiation du docteur Sanchez ainsi que de poursuites pénales à son encontre", ajoutent dans un communiqué Jean Paillot et Jérôme Triomphe, à propos du médecin dirigeant le service des soins palliatifs et l'unité "cérébrolésés" de l'hôpital Sébastopol de Reims où il est hospitalisé.

Samedi 18 mai, les parents imploraient Emmanuel Macron dans une lettre ouverte d'intervenir : "Monsieur le Président, Vincent Lambert mourra privé d'hydratation dans la semaine du 20 mai si vous ne faites rien et vous êtes le dernier et le seul à pouvoir intervenir", écrivent Jean Paillot et Jérôme Triomphe, avocats des parents et frère et sœur opposés à l'arrêt des traitements.



Un rassemblement prévu devant l'hôpital

L'affaire Vincent Lambert pourrait connaître son épilogue à partir de lundi 20 mai avec l'arrêt programmé des traitements du patient tétraplégique en état végétatif depuis plus de dix ans. La décision, médicale, aura été combattue jusqu'au bout par ses parents.



Selon une source hospitalière, le protocole de fin de vie pourrait durer de deux à quatre jours et comprendre, outre l'arrêt des machines à hydrater et alimenter, une sédation "contrôlée, profonde et continue" de cet homme aujourd'hui âgé de 42 ans, ainsi qu'une prise d'analgésiques "par précaution".



Farouchement opposés à l'arrêt du traitement, les parents du patient appellent à un rassemblement devant l'hôpital Sébastopol dimanche 19 mai à 15h pour "supplier" les médecins "de continuer à nourrir et hydrater" leurs fils.